На Ямале сгорела автоцистерна, есть пострадавший

На Ямале накануне вечером в районе железнодорожного разъезда Бованенково загорелась и была полностью уничтожена огнем автоцистерна.

Как сообщает Единая диспетчерская служба Ямальского района, сообщение о возгорании поступило в 20:22 по местному времени.

Возгорание было ликвидировано в 21:35. В результате пожара уничтожена 1 автоцистерна. В результате инцидента один человек пострадал, он был доставлен для оказания медпомощи в Салехард.

Бованенково, Елена Васильева

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