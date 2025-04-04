Многодетного отца только через суд отпустили в отпуск

Прокуратура Лабытнанги по обращению местного жителя провела проверку соблюдения требований трудового законодательства ФКУ «ИК-3 УФСИН России по ЯНАО».

Установлено, что начальник отдела по воспитательной работе с осужденными исправительного учреждения неоднократно обращался к своему руководству с заявлениями о предоставлении ему отпуска в удобное время.

Несмотря на то, что работник является отцом троих несовершеннолетних детей, работодателем в удовлетворении его заявлений отказано, рассказали «Новому Дню» в пресс-службе окружной прокуратуры.

Прокурор города внес представление начальнику учреждения, а также направил иск в суд.

Судом требования прокурора удовлетворены, в пользу работника взыскана компенсация морального вреда на сумму 30 тысяч рублей.

Лабытнанги, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube