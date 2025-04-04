Житель Новосибирска привез в Салехард 700 граммов наркотиков, чтобы делать закладки и продавать

Житель Новосибирска попал под суд после того, как привез на Ямал для продажи 700 грамм наркотиков.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, 32-летний сибиряк с подельником (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) по указанию своего куратора на территории Ноябрьска в феврале 2024 года получили большую партию синтетического наркотика (свыше 700 гр.). После этого мужчины направились в Салехард, где в арендованной квартире расфасовали наркотик, разделив его на несколько десятков закладок, и часть из них разместили на территории города.

Организованные на территории города тайники были обнаружены, наркотические средства изъяты сотрудниками правоохранительных органов.

Суд с учетом позиции гособвинителя назначил виновному наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Салехард, Елена Васильева

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