Француза выдворили из Нового Уренгоя за нарушение миграционного законодательства

Прокуратура Нового Уренгоя провела проверку исполнения требований миграционного законодательства в ООО «Арктик Катеринг Сервис».

В ходе надзорных работ было установлено, что на территорию города на работу прибыл гражданин Франции. Однако принимающей стороной не было обеспечено своевременное согласование с территориальным подразделением РУ ФСБ России по Тюменской области прибытия иностранца.

В этой связи прокурором города в отношении хозяйствующего субъекта возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 18.9 КоАП РФ (нарушение принимающей стороной установленного порядка оформления документов на право пребывания иностранных граждан в Российской Федерации).

По результатам его рассмотрения назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей.

Нарушения устранены, иностранный гражданин выехал с территории города, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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