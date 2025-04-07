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Понедельник, 7 апреля 2025, 12:15 мск

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С начала года 83 жителя Ноябрьска перевели мошенникам почти 47 млн рублей

83 жителя Ноябрьска с начала года стали жертвами мобильного мошенничества. Причиненный ущерб составил 46,7 млн рублей.

Как сообщили «Новому дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, граждане переводили мошенникам свои денежные средства под предлогом блокировки подозрительных транзакций, покупки/продажи товаров, получения дополнительного заработка на интернет-площадках, инвестирования в финансовые инструменты.

В возрасте 50 лет и старше жертвами мошенничества стало 27 человек. Также 45 из 83 потерпевших являлись работниками различных организаций, 15 – пенсионерами, 2 – несовершеннолетними.

Ноябрьск, Елена Васильева

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