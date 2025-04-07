Житель Владивостока покупал сим-карты и оформлял с их помощью через «Госуслуги» кредиты на других людей

Прокуратура Нового Уренгоя поддержала государственное обвинение в отношении 22-летнего жителя Владивостока.
Он признан виновным в совершении 32 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору), а также 22 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 272 УК РФ.
Установлено, что в период с сентября по октябрь 2023 года молодой человек приобретал на свое имя у операторов сотовой связи сим-карты, часть из которых не была откреплена прежними владельцами от портала «Госуслуги».
Используя такие случаи, подсудимый и неустановленное лицо дистанционно оформили кредитные договоры с микрофинансовыми организациями, а полученные путем обмана денежные средства похитили.
Суд с учетом позиции гособвинителя, приняв во внимание признание вины и возмещение ущерба, назначил виновному наказание в виде принудительных работ на срок 4 года.
Приговор в законную силу не вступил, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО.
Новый Уренгой, Елена Васильева
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