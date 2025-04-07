В Новом Уренгое одиннадцатиклассник, состоящий на учете, напал в школе на девочку и охранника

Прокуратура Нового Уренгоя по поручению прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа проводит проверку по факту нападения 11-летнего учащегося одной из школ города на девочку и охранника.
На место происшествия выехал прокурор города Александр Строгалев, сообщает пресс-служба СКР по ЯНАО.
Паблик «Новый Уренгой. Официально» уточняет: «Сегодня в 3-й школе произошел инцидент между учащимися. В ситуацию вмешался охранник, получил лёгкое ранение. Сотруднику охраны оказана медицинская помощь. Здоровью и безопасности детей ничего не угрожает».
Предварительно установлено, что несовершеннолетний состоит на профилактическом учете.
В ходе проверки будет дана оценка эффективности работы органов системы профилактики, исполнению требований законодательства об антитеррористической защищенности образовательной организации, сообщает пресс-служба СКР по ЯНАО.
Новый Уренгой, Елена Васильева
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