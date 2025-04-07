По факту ЧП в школе в Новом Уренгое возбуждено уголовное дело

Уголовное дело по факту ЧП в школе номер 3 в Новом Уренгое Следственным отделом возбуждено уголовное дело. Усматриваются признаки преступлений по ст. 293 УК РФ (халатность) и ст. 238 УК РФ (выполнение услуг, которые не отвечают требованиям безопасности).

По данным следствия, 7 апреля 2025 года в одной из школ города Новый Уренгой учащийся нанес удар складным ножом охраннику образовательного учреждения, когда тот пытался остановить конфликт несоврешеннолетнего с другой ученицей.

Пострадавший был доставлен с резанной раной на щеке в медицинское учреждение, ему оказана квалифицированная помощь, оснований для госпитализации не имеется.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи СКР, проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В ходе предварительного следствия будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) руководства школы и охранной организации, обеспечивающей безопасность в учебном заведении, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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