Дроппер вернет по суду деньги обманутой ямальчанке

На Ямале с 23-летнего дроппера из Московской области в пользу его жертвы по суду взыскали деньги.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в рамках расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере) было установлено, что мошенник по телефону обманул жительницу Муравленко и заставил ее в апреле 2023 года перевести ему 516 тыс. рублей.

В результате расследования уголовного дела удалось установить личность владельца банковского счета, на который были переведены денежные средства.

С целью защиты прав пенсионерки по возрасту прокурором направлен иск в суд о взыскании неосновательного обогащения.

Судом требования прокурора были полностью удовлетворены – 205 тысяч должны вернуться хозяйке. Судьба остальных денег не проясняется

Муравленко, Елена Васильева

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