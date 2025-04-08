Мошенники уговорили подростка оформить на мать кредит в полтора миллиона рублей

В Новом Уренгое 16-летний подросток, которого обманули мошенники, оформил на маму кредит на полтора миллиона.

В ОМВД России по Новому Уренгою обратилась гражданка 1986 года рождения с заявлением о совершении мошеннических действий в отношении ее несовершеннолетнего сына 2009 года рождения. Она сообщила, что с ее сыном под видом сотрудников департамента образования города связались неизвестные и сказали, что ему необходимо обновить данные электронного дневника. Для этого нужно было сказать код доступа, отправленного через портал Госуслуг. Когда мальчик его назвал, звонок прервался.

Через некоторое время мошенники снова позвонили мальчику и, представившись сотрудниками Росфинмониторинга, сообщили, что его личные данные украли. Преступники убедили подростка оформить с телефона матери кредит на сумму более 1,5 миллиона рублей. 937 тысяч из них он перевел по QR-коду.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество».

Салехард, Елена Васильева

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