Ледоход на Оби будет ранним

В этом году начало ледохода на Оби прогнозируется раньше обычных сроков.

«Вскрытие Оби в районе Салехарда и Лабытнанги ожидается в двадцатых числах мая», – говорится в сообщении департамента природных ресурсов на официальной странице «ВКонтакте». Сотрудники департамента ссылаются на данные, полученные Ямало-Ненецким центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Утром во вторник, 8 апреля, голова ледохода на Оби была возле поселка Победа Шегарского района Томской области. Здесь уровень воды в реке, по данным на 08.00, поднялся на 119 см – до 654 см, сообщила пресс-служба администрации региона. Опасной считается отметка в 736 см, уточняет издание «Крассный север».

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube