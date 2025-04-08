На Ямале планируют запретить курить сигареты и кальяны на остановках общественного транспорта

На Ямале хотят запретить курение на остановках. Как сообщает пресс-служба администрации округа, проект соответствующего закона предполагает ввести запрет курения на автобусных остановках, что позволит снизить вредное влияние на население, в том числе детей, табачного дыма. Речь идет не только о сигаретах, но и кальянов, а также испарителей никотиносодержащей продукции.
Нарушителям грозит штраф от 500 до 1500 рублей. Новые ограничения будут действовать в радиусе 15 метров от остановочных пунктов.
Законопроект предусматривает запрет на курение во время массовых мероприятий с участием молодежи. Изменения затронут несколько региональных законов, включая Кодекс об административных правонарушениях ЯНАО.
Документ вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.
Салехард, Елена Васильева
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