На Ямале 9 мая в городах и поселках снова пойдет «Бессмертный полк» – в оффлайн-формате

На Ямале 9 мая 2025 года «Бессмертный полк» снова состоится в оффлайон-формате.

Решение об этом принято окружной администрацией.

«Мы на Ямале бережно храним память о подвиге ямальцев в годы Великой Отечественной войны – и тех, кто ушел на фронт, и тех, кто остался в округе и своим неимоверным трудом приближал Победу, снабжая фронт продовольствием, пушниной, собирая деньги на производство танков. В этом году президент присвоил Салехарду звание города трудовой доблести – это высокая оценка мужества северян, мы очень этим гордимся. Стараемся прививать это чувство гордости за подвиги предков молодому поколению. В этом году приняли решение вновь проводить «Бессмертный полк», встанем в один строй с поколением победителей и пройдем по улицам наших городов и поселков», – отметил губернатор ЯАО Дмитрий Артюхов.

Салехард, Елена Васильева

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