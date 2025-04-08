Участнику СВО через суд дали льготу на оплату коммуналки

Прокуратура Шурышкарского района провела проверку по обращению матери участника СВО по факту отказа в предоставлении мер социальной поддержки ее сыну.

Установлено, что департаментом социальной защиты населения администрации Шурышкарского района отказано местному жителю – участнику СВО в предоставлении жилищно-коммунальной выплаты для ветеранов боевых действий.

Прокуратурой района направлен иск в суд о признании права сына заявительницы на получение полагающейся выплаты.

Судом требования прокуратуры были удовлетворены в полном объеме, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе окружной прокуратуры.

Салехард, Елена Васильева

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