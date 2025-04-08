Вахтовик после ссоры напал на коллегу с ножом и пытался убить

СКР по ЯНАО завершил следствие по попытке убийства человека в одном из общежитий в Новом Уренгое.
Как сообщает пресс-служба ведомства, 1 февраля 2025 года обвиняемый, находясь в общежитии, где проживают рабочие, в ходе словесного конфликта нанес коллеге ножом множественные удары в область шеи и живота, после чего покинул место происшествия.
Довести свой преступный умысел на убийство до конца мужчина не смог, так как третьи лица, после обнаружения потерпевшего оказали необходимую медицинскую помощь и госпитализировали его в лечебное учреждение.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Новый Уренгой, Елена Васильева
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