Рыбака оштрафовали за улов и заставили компенсировать ущерб природе

Надымская городская прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Тазовского района.

Он признан виновным по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов, с причинением крупного ущерба).

Установлено, что мужчина в марте 2023 года незаконно выловил 40 особей чира, 25 сиг-пыжьяна, 3 пеляди, 2 налима, 4 плотвы, причинив государству особо крупный ущерб в размере 347 тыс. рублей.

В целях восстановления нарушенных прав и законных интересов Российской Федерации прокурором в рамках расследования уголовного дела направлен иск в суд.

В судебном заседании подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей, взыскав материальный ущерб в размере 347 тыс. Рублей, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе окружной прокуратуры.

Надым, Елена Васильева

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