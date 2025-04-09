Прокуратура выяснила, почему во время ветра обрушилась стена жилого дома

Прокуратура ЯНАО провела проверку по факту публикации в СМИ данных о том, что во время сильного ветра в Лабытнанги у одного из многоэтажных жилых домов обрушилась кладка стены. Инцидент случился по адресу Гагарина, 5.

В ходе проверки было установлено, что управляющая компания ООО «ЯмалСтройСервис» ненадлежащим образом содержит общее имущество жильцов многоквартирного дома. Руководителю организации с осени 2024 года неоднократно указывалось на недопустимость нарушений обязательных требований, однако действенных мер к сохранению имущества не предпринято.

За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей генеральный директор компании по постановлению прокурора привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований). Ему назначен штраф в размере 70 тыс. рублей, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе окружной прокуратуры.

Лабытнанги, Елена Васильева

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