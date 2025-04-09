Сотрудник ГАИ в Новом Уренгое продавал права

Прокурор Новый Уренгой утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудника ОГИБДД ОМВД России по Новому Уренгою.

Он обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение через посредника взятки в виде денег за незаконные действия) и преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Установлено, что в 2023 и 2024 годах старший государственный инспектор безопасности дорожного движения регистрационно-экзаменационного отдела полиции, действуя через посредника, систематически получал взятки от граждан, претендующих на получение водительских удостоверений. В обмен на деньги он беспечивал им беспрепятственную сдачу практических экзаменов. При этом некоторые «экзаменуемые» на сдачу вообще не приходили.

Уголовное дело направлено в Новоуренгойский городской суд для рассмотрения по существу.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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