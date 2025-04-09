Ямальцев попросили не выслеживать волков ради фото

Жителей поселка Пангоды на Ямале предупредили о возможной встрече с волками. Следы животных заметили недалеко от поселения, сообщает «ТРК Надым».
При этом очевидцы сообщают, что один животное ходило у границ природного заказника, а второе – у песчаного карьера.
Судя по следам, звери ушли в сторону заказника и не представляли опасности для людей, рассказал государственный охотничий инспектор ГКУ «Службы по охране биоресурсов ЯНАО».
Там же отмечают – весной дикие животные ищут пропитание и часто заходят в населенные пункты. Во время возможной встречи с хищником не стоит обращать на себя его внимание, не нужно поворачиваться к нему спиной и бежать. Кроме того, ямальцам не рекомендуют выслеживать волков ради фото.
Салехард, Елена Васильева
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