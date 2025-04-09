Дмитрий Артюхов прокомментировал два ЧП в учебных заведениях Нового Уренгоя и рассказал, что нужно делать

Глава Ямала Дмитрий Артюхов прокомментировал два случая в учебных заведениях Нового Уренгоя, куда учащиеся пронесли запрещённые предметы. Напомним, что 7 апреля 11-летний мальчик принес в школу складной ножик и легко порезал охранника, а накануне студент техникума принес на занятия пневмопистолет и выстрелил, но ни в кого, к счастью, не попал. В обоих случаях возбуждены уголовные дела.

«Причины произошедшего разные, но очевидна тенденция, причём не только на Ямале. Целый ряд происшествий, когда дети приносят опасные предметы в образовательные учреждения, произошёл в разных регионах страны. Это говорит о том, что необходимо провести системную работу с приглашением специалистов, экспертов, психологов. По случаям, которые уже состоялись, работают правоохранительные органы, выясняются обстоятельства. Для того, чтобы не допускать в дальнейшем таких происшествий, необходимо за оставшиеся учебные недели провести профилактические мероприятия в каждой нашей школе. Прошу довести информацию до глав», – сказал Артюхов.

Он поручил до конца учебного года поработать с учащимися с привлечением психологов и других экспертов во всех школах и колледжах региона, сообщает тг-канал «Ямал. Официально».

Салехард, Елена Васильева

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