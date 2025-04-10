Ямалец забрал «закладку» из тайника и получил штраф в 30 тысяч

36-летний житель Надыма получил штраф за то, что забрал наркотики из тайника.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в декабре прошлого года мужчина из оборудованного в промышленной зоне Надыма «тайника-закладки» забрал и хранил при себе заказанные им через мессенджер у неустановленного следствием лица синтетический наркотик массой 1,7 гр. В тот же день мужчина был задержан сотрудниками полиции.

В судебном заседании подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Сотовый телефон осужденного, как средство совершения преступления, был конфискован в доход государства.

Надым, Елена Васильева

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