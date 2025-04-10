Ямалец забрал «закладку» из тайника и получил штраф в 30 тысяч

36-летний житель Надыма получил штраф за то, что забрал наркотики из тайника.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в декабре прошлого года мужчина из оборудованного в промышленной зоне Надыма «тайника-закладки» забрал и хранил при себе заказанные им через мессенджер у неустановленного следствием лица синтетический наркотик массой 1,7 гр. В тот же день мужчина был задержан сотрудниками полиции.
В судебном заседании подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.
Сотовый телефон осужденного, как средство совершения преступления, был конфискован в доход государства.
Надым, Елена Васильева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»