На Ямале двое мужчин пытались похитить цистерну нефти

На Ямале раскрыт эпизод хищения нефти из нефтепровода. Так, в августе 2024 года двое мужчин – житель Ингушетии и житель Югры прибыли на территорию Холмогорского месторождения и через несанкционированную врезку в напорный нефтепровод, принадлежащий АО «Газпромнефть-ННГ», начали наполнять нефтью автоцистерну.

Преступные действия были пресечены сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области. На момент их задержания в цистерне находилась нефть стоимостью более 1,1 млн рублей.

По даннму факту было возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (покушение на тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из нефтепровода, в особо крупном размере).

Суд с учетом позиции гособвинителя назначил виновным наказание в виде лишения свободы на срок 3 года, а также 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком.

Кроме того, конфискованы технические средства совершения преступления, сообщили «новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

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