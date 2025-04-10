В Новом Уренгое объявлено штормовое предупреждение о сильном ветре. Порывы его могу достигать 23 метро в секунду.
В тг-канале администрации города предупреждают: необходимо избегать шатких конструкций и соблюдать осторожность на дорогах. Водителям рекомендуют не маневрировать резко и держать дистанцию, также, по возможности, не выезжать за пределы города.
В случае возникновения ЧС необходимо звонить в экстренные службы по телефону 112.
Новый Уренгой, Елена Васильева
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