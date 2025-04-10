В Новом Уренгое объявлено штормовое предупреждение о сильном ветре

В Новом Уренгое объявлено штормовое предупреждение о сильном ветре. Порывы его могу достигать 23 метро в секунду.

В тг-канале администрации города предупреждают: необходимо избегать шатких конструкций и соблюдать осторожность на дорогах. Водителям рекомендуют не маневрировать резко и держать дистанцию, также, по возможности, не выезжать за пределы города.

В случае возникновения ЧС необходимо звонить в экстренные службы по телефону 112.

Новый Уренгой, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube