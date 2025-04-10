В поселке под Ноярьском горел деревянный жилой дом на 4 квартиры

В поселке УТДС в ночь на 10 апреля горел деревянный дом. Как сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Ноябрьска, во время пожара пострадал один человек – он надышался угарным газом и был доставлен в Ноябрьскую центральную горбольницу.

Возгорание произошло одноэтажном жилом доме № 82, в нем расположены четыре квартиры, в пожаре пострадала одна. Причины возгорания выясняются.

Ноябрьск, Елена Васильева

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