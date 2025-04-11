В Салехарде пройдет форум городов трудовой доблести

14 апреля Салехард станет площадкой форума «Одна страна – одна Победа», организованного Национальным центром исторической памяти при президенте Российской Федерации. Мероприятие посвящено вопросам сохранения исторической памяти о трудовом подвиге в годы Великой Отечественной войны и роли городов трудовой доблести в современной России.

Форум приурочен к 80-летию Победы в ВОВ и 430-летию Салехарда, получившего звание «Город трудовой доблести» в январе 2025 года. В мероприятии примут участие ведущие историки, архивисты, педагоги, производственники, политики и общественные деятели со всей страны, сообщили «Новому дню» в пресс-службе администрации округа.

Пленарная сессия «Города трудовой доблести. Взгляд в будущее» будет посвящена обсуждению промышленного потенциала регионов, корпоративных традиций, роли трудовых династий и обмену опытом в сохранении исторической памяти. В рамках форума состоится круглый стол «Технологический и промышленный суверенитет: опыт Великой Отечественной войны. Историко-документальная база, научные исследования и образовательные модули», который пройдет под модерацией руководителя Национального центра исторической памяти Елены Малышевой. На площадке форума состоится подписание соглашения о сотрудничестве между национальным центром исторической памяти и правительством Ямала. Планируется открытие выставки «Одна страна – одна Победа» и одноименный кинопоказ.

Форум «Одна страна – одна Победа» проводится Национальным центром исторической памяти при Президенте Российской Федерации. Звание «Город трудовой доблести» присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечивая бесперебойное производство военной и гражданской продукции. Салехард получил это звание за обеспечение фронта продовольствием, транспортные перевозки и вклад в общую Победу. Форум призван усилить внимание к роли городов трудовой доблести в истории страны и определить перспективы их развития в современных условиях.

Салехард, Елена Васильева

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