Арктике спишут более 80 млрд долгов по бюджетным кредитам

Лимит списания долгов по бюджетным кредитам регионам Арктической зоны России составляет 81,35 млрд руб. Об этом сообщает «Ведомости» со ссылкой на заявление директора департамента комплексного развития территорий Минстроя Марии Синичич.

Такие данные чиновница озвучила на совещании комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с советом по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при верхней палате парламента.

Ведомство, по ее словам, получило заявки на списание от всех субъектов, входящих в Арктическую зону. В частности, Архангельской области положено списание 24,6 млрд рублей, Ненецкому автономному округу – 310 млн, Карелии – 12,3 млрд, Мурманской области – 7,8 млрд, Чукотскому автономному округу – 4,8 млрд, Якутии – 4,3 млрд рублей.

Минстрой, отметила Синичич, одобрил направление высвобожденных средств в результате списания задолженности Якутии на строительство мостового перехода через Лену в Якутске по заявке региональных властей. Общая стоимость проекта оценивается в сумму свыше 130 млрд рублей, проект включен в национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока, напоминают «Вести».

Салехард, Елена Васильева

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