В Новом Уренгое сгорел расселенный многоквартирник

Крупный пожар произошел в ночь на 11 апреля в Новом Уренгое. На улице Южной горел расселенный многоквартирный дом, площадь пожара составила 576 кв. м, сообщили в ГУ МЧС по ЯНАО.

«В 01:17 в пожарно-спасательную часть Нового Уренгоя поступило сообщение о возгорании в расселенном доме № 32 на улице Южной. На момент прибытия наблюдалось горение правой части дома», – сообщает пресс-служба МЧС.

Поскольку накануне в Новом Уренгое действовало штормовое предупреждение о сильном ветре с порывами до 23 м в в секунду, существовала вероятность, что огонь с заброшенного дома на соседние. Однако пожарным удалось этого не допустить. На ликвидацию открытого горения понадобилось больше двух часов.

Около 04:30 огонь удалось ликвидировать, перехода его на соседние здания не допущено. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

Новый Уренгой, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube