Надымчанин получил полгода исправительных работ за неуплату алиментов

Надымская городская прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя.

Он признан виновным по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание ребенка).

Установлено, что мужчина не выплачивал алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка, общая сумма задолженности составила более 31 тыс. рублей.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде принудительных работ на срок 6 месяцев, с удержанием в доход государства 10% из заработной платы, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО.

Надым, Елен Васильева

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