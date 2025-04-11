Ямалец из-за пьянства остался без прав и автомобиля

Любитель выпить за рулем из Муравленко остался без прав и автомобиля.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, речь идет о 48-летнем местном жителе. Установлено, что мужчина вновь управлял автомобилем в состоянии опьянения, будучи уже наказанным штрафом за это же правонарушение.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде обязательных работ на срок 320 часов с лишением права управления механическими транспортными средствами на срок 2 года.

Транспортное средство Chevrolet Orlando KL1Y, которым управлял осужденный в момент совершения преступления, был конфискован в доход государства.

Муравленко, Елена Васильева

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