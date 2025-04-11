С 1 января 2026 года изменятся условия для присвоения звания «Ветеран Ямало-Ненецкого автономного округа» и размер выплат

С 1 января 2026 года изменятся условия для присвоения звания «Ветеран Ямало-Ненецкого автономного округа» и перечень мер социальной поддержки для этой категории населения.

Напомним, что ветераны автономного округа – это региональная льготная категория, для которой меры социальной поддержки предоставляются за счет средств окружного бюджета. Сегодня это звание имеют почти 25 тысяч ямальцев. С целью перехода на более качественное и справедливое материальное обеспечение граждан, отработавших на Ямале продолжительный период и отмеченных региональными наградами за свой труд, меры соцподдержки трансформируются и унифицируются, рассказали «Новому Дню» в пресс-службе окружной администрации.

Со следующего года устанавливается ежемесячная выплата в размере трех тысяч рублей ветеранам автономного округа из числа неработающих пенсионеров, неработающих граждан – женщин, достигших возраста 50 лет и старше, мужчин, достигших возраста 55 лет и старше. Ветеранам Ямала, которым звание присвоено за работу в качестве оленеводов и чумработниц, рыбаков и охотников выплата будет назначаться вне зависимости от возраста, факта назначения пенсии и прекращения трудовой деятельности. При этом будут упразднены ежемесячная денежная выплата 1413 рублей и жилищно-коммунальная выплата, средний размер которой составляет около 1500 рублей.

Таким образом, ветераны автономного округа, которые по совокупности двух предоставляемых льгот (ежемесячной денежной выплаты и жилищно-коммунальной выплаты) получали, к примеру, один 2200 рублей, а другой 3300 рублей ежемесячно, при установлении с 1 января 2026 года трансформированной ежемесячной выплаты будут уравнены в своих правах. Такое единообразие соответствует принципу справедливости на социальное обеспечение граждан одной льготной категории, считают окружные власти.

Всем действующим получателям ежемесячной денежной выплаты и жилищно-коммунальной выплаты на 1 января 2026 года новую ежемесячную выплату в три тысячи рублей назначат в беззаявительном порядке.

Кроме того, изменились условия для присвоения звания «Ветеран Ямало-Ненецкого автономного округа». Помимо стажа работы на территории округа с 1 января 2026 года будет требоваться наличие одной из региональных наград. Это премии, ордена, медали, знаки отличия автономного округа, профессиональные почетные звания автономного округа, награды губернатора Ямала.

По линии социальной защиты ветеранам ЯНАО предоставляется ряд мер социальной поддержки, которые постоянно совершенствуются. С 2024 года пенсионерам доступен бесплатный проезд на всех видах городского транспорта. Компенсацией за отдых в санаториях страны можно воспользоваться чаще – один раз в два года, вместо одного раза в три года, а сумма на оздоровление увеличена.

Независимо от льготной категории ямальцам с невысоким доходом предоставляются субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Ее размер рассчитывается индивидуально – исходя из состава и дохода семьи, площади жилья, величины прожиточного минимума и других показателей.

Салехард, Елена Васильева

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