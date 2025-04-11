Ямал объявил конкурс на создание детского лагеря в Крыму – призовой фонд составит 3,5 миллиона рублей

Ямал запускает архитектурный конкурс для создания детского лагеря в Крыму. Он направлен на разработку концепции «Ямалия» на территории арт-кластера «Таврида».

Конкурс пройдет в три этапа, сообщает пресс-служба администрации округа. Общий призовой фонд составляет 3,5 миллиона рублей.

Арт-кластер «Таврида» расположен в живописной бухте Капсель рядом с Судаком. Многофункциональное пространство регулярно объединяет деятелей искусства и молодежь на различных фестивалях и образовательных площадках.

Подать заявку можно на официальном сайте конкурса. Участникам предстоит разработать архитектурную концепцию для территории общей площадью 9,8 гектаров вблизи академии «Меганом». Современный детский лагерь станет местом отдыха и пространством для развития и творчества.

Экспертная комиссия будет оценивать портфолио участников и опыт в реализации предыдущих проектов, оригинальность концепции детского лагеря, эскизы, возможность всесезонного использования и обслуживания территории, а также экологичность предложенных решений.

Прием заявок продлится до 28 мая, победителей объявят до 20 июня. С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте конкурса. Участниками могут стать российские юридические и физические лица, имеющие опыт в архитектурном проектировании. Победителей ждет денежный приз. Места распределены следующим образом: первое место – два миллиона рублей, второе место – один миллион рублей, третье место – пятьсот тысяч рублей.

Салехард, Елена Васильева

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