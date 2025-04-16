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Среда, 16 апреля 2025, 08:37 мск

Новости Ямал

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В Новом Уренгое акушерка надавила на живот роженицы и повредила младенца

В Новом Уренгое осудили медика, принимавшего роды. Акушер-гинеколог надавила на живот роженице, тем самым нанесла младенцу вред. Подробности раскрывают в прокуратуре Ямала.

ЧП случилось в 2021 году в Новоуренгойской центральной городской больнице.

Женщина признана виновной по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

В колонию врача не отправили. Суд назначил женщине два года ограничения свободы. Ей также нельзя будет два года работать по специальности.

Приговор вступил в законную силу.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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