В Новом Уренгое акушерка надавила на живот роженицы и повредила младенца

В Новом Уренгое осудили медика, принимавшего роды. Акушер-гинеколог надавила на живот роженице, тем самым нанесла младенцу вред. Подробности раскрывают в прокуратуре Ямала.

ЧП случилось в 2021 году в Новоуренгойской центральной городской больнице.

Женщина признана виновной по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

В колонию врача не отправили. Суд назначил женщине два года ограничения свободы. Ей также нельзя будет два года работать по специальности.

Приговор вступил в законную силу.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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