Прокуратура взыскала с банкротившейся фирмы почти 18 млн рублей долгов по зарплате

Прокуратура Лабытнанги проверила соблюдение требований трудового законодательства и законодательства о банкротстве в ООО «Престиж».
Решением суда в отношении организации введено конкурсное производство, назначен конкурсный управляющий.
Вместе с тем на момент введения процедуры банкротства у компании имелась задолженность по оплате труда на общую сумму свыше 17,9 млн рублей.
Прокуратура внесла представление главе города, по результатам его рассмотрения заключено мировое соглашение между муниципалитетом и предприятием о частичном погашении долга.
Также приняты меры по координации взаимодействия судебных органов и конкурсного управляющего организации с целью взыскания с должников задолженности за жилищно-коммунальные услуги.
После вмешательства надзорного ведомства долги перед работниками на сумму более 2,5 млн рублей погашены.
Вопросы выплаты оставшейся части задолженности находятся на контроле прокуратуры, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО.
Лабытнанги, Елена Васильева
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