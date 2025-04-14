На Ямале с начала года люди отправили мошенникам более 120 млн рублей

На Ямале с начала года жертвами мошенников стали 165 местных жителей. По совокупности они лишились 121,4 млн рублей. Граждане переводили мошенникам свои деньги под предлогом блокировки подозрительных транзакций, покупки товаров и инвестирования в финансовые инструменты, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО.

Статистика говорит, что в возрасте 50 лет и старше жертвами мошенничества стало 59 человек (35,8 %). Также 105 из 165 потерпевших являлись работниками различных организаций, 27 – пенсионерами, 9 – несовершеннолетними.

Так, распространились случаи поступления несовершеннолетним звонков от «работников образовательных учреждений» с просьбой предоставить информацию из системы «Сетевой город». После разговора дети получают сообщения о входе со стороннего устройства в учетную запись портала «Госуслуги» и «работники технической поддержки» предлагают составить

им заявление о мошенничестве, перевести денежные средства на «безопасные счета».

Таким способом мошенники получили денежные средства в Надыме, где ребенок перечислил на банковские счета 295 тыс. рублей. По данному факту в городском отделе полиции расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Салехард, Елена Васильева

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