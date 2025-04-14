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Понедельник, 14 апреля 2025, 16:09 мск

Новости Ямал

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Пьяный ямалец три раза ударил головой в лицо полицейского

На Ямале мужчина головой три раза ударил в лицо полицейского.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 1 марта 2025 года в Новом Уренгое полицейским патрульно-постовой службы был выявлен мужчина, находящийся
в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. В ответ на законные действия сотрудника полиции, находящегося при исполнении должностных обязанностей, подозреваемый нанес ему три удара головой в лицо.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, проводятся следственные действия.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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