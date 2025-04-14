На Ямале стартовала заявочная кампания в летние лагеря

На портале ЯНАОтдых начался прием заявок для льготных категорий граждан. Более семи тысяч детей оздоровятся этим летом в Краснодарском крае и Тюменской области.

В первую очередь заявки на летний отдых принимаются от льготных категорий граждан. Прием на общих основаниях начнется 18 апреля. Для удобства пользователей даты старта заявочной кампании для муниципальных образований разные.

«Стартует прием заявок на предоставление путевок в оздоровительные лагеря. Летом на отдых отправятся более семи тысяч детей, в том числе более тысячи ребят с подшефной Волновахи. Вместе с нашим лучшим в стране сообществом вожатых организуем программу так, чтобы отдых был для них интересным и содержательным. Выбрали восемь лагерей, где созданы отличные условия. Будут и отдельные смены в лучшие детские федеральные центры – «Артек» и «Океан»», – отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Для льготных категорий граждан из Салехарда, Лабытнанги, Приуральского, Шурышкарского, Ямальского и Надымского районов старт начался в 10:00 14 апреля. Для Ноябрьска, Губкинского, Муравленко – 15 апреля в 10:00. Новый Уренгой, Тазовский, Пуровский и Красноселькупский районы смогут подать заявки 16 апреля в 10.00.

Для граждан на общих основаниях заявочная кампания начнется 18 апреля в 10:00. Первыми подавать заявления на оздоровления будут Салехард, Лабытнанги, Приуральский, Шурышкарский, Ямальский и Надымский районы. Для Ноябрьска, Губкинского, Муравленко – 19 апреля в 10:00. 20 апреля в 10:00 – Новый Уренгой, Тазовский, Пуровский, и Красноселькупский районы.

Чтобы заполнить заявку необходимо авторизоваться на портале ЯНАОтдых с помощью «Госуслуг». Данные о ребенке и все необходимые документы загрузятся автоматически, на это потребуется несколько минут.

Все путевки предоставляются бесплатно. Транспортные расходы оплачивают родители или законные представители. Для детей из малоимущих семей и ребят, родители которых являются военнослужащими, – из окружного бюджета один раз в год покрываются все расходы.

В этом году запланированы профильные смены Движения Первых, «Содружества Орлят России», для воспитанников школ-интернатов из семей, ведущих традиционный образ жизни, билингвальная – с изучением английского языка, а также востоковедения. Будет продолжена практика инклюзивных смен для детей с различными нозологиями, имеющих диагноз «Сахарный диабет I и II типа», ОВЗ. Также ямальцы посетят Международный детский центр «Артек» и Всероссийский детский центр «Океан». Со всеми сменами можно ознакомиться на официальном сайте ЯНАОтдых.

В Ноябрьске пройдут патриотические сборы «Время юных героев» на базе патриотического центра Авангард. Участников ждет насыщенная программа: спортивная, огневая, тактическая, инженерная подготовки, тактическая медицина, основы пилотирования беспилотными летательными аппаратами и военно-спортивные игры, отмечает пресс-служба администрации округа.

Салехард, Елена Васильева

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