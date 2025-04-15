В Салехарде модернизируют учреждения культуры

В Салехарде пройдет модернизация учреждений культуры.

Технические обновления ожидаются в Окружном центре национальных культур и музейно-выставочном комплексе имени И.С. Шемановского.

В декабре Ямал отметит юбилейный 95-ый день рождения. Артисты уже готовят насыщенную культурную программу для жителей и гостей региона.

В МВК им. И.С. Шемановского усовершенствуют мультимедийное экспозиционное пространство. Появятся новые проекторы, экраны и звуковое оборудование. Они будут использоваться на выставках. Появится возможность демонстрации цифровых экспозиций, представленных в других музеях.

В Окружном центре национальных культур установят современный световой пульт. Это даст новые технические возможности в работе. В прошлом году в учреждении культуры обновили звуковое оборудование и освещение. На его сцене выступают ямальские звезды, рождаются и новые таланты на различных фестивалях. В январе этого года Окружной центр отметил 100-летний юбилей.

В регионе продолжается обновление материальной базы учреждений культуры, в том числе школ искусств. По поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова разработана программа развития школ искусств «Искусство – детям Ямала», основанная на современном подходе к планированию и оформлению образовательных пространств. К 2030 году на Ямале запланировано модернизировать девять школ искусств.

Напомним, в прошлом году шесть ямальских музеев провели масштабное обновление экспозиций. В учреждениях Ноябрьска, Муравленко, Надымского, Пуровского, Тазовского и Шурышкарского районов был проведен редизайн выставок и внедрены современные мультимедийные технологии.

Продолжается и модернизация библиотек, которая затрагивает не только читательское пространство, но и книжный фонд, отметили в пресс-службе администрации округа.

Салехард, Елена Васильева

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