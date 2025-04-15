Экс-главу и главбуха Главного бюро медико-социальной экспертизы признали виновными в хищении из бюджета

На Ямале бывший руководитель и главный бухгалтер Главного бюро медико-социальной экспертизы признаны виновными в хищении денежных средств

Собранные отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК Как сообщили «Новому Дню» В СКР по ЯНАО, в 2023 и 2024 годах в Салехарде руководитель организации при пособничестве главного бухгалтера необоснованно начисляла работникам завышенные премии. После получения премий сотрудники передавали эти денежные средства фигуранткам уголовного дела. В результате преступных действий, виновные присвоили себе денежные средства на сумму 1,8 млн. рублей.

Суд назначил бывшему руководителю учреждения наказание в виде штрафа в размере 700 тыс. рублей, с лишением права занимать должности в органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций сроком на 3 года.

Главному бухгалтеру был присужден штраф в размере 400 тыс. рублей с лишением права занимать должности в органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, сроком на 3 года.

Кроме того, суд удовлетворил иск о взыскании с виновных в доход государства ущерба, причиненного преступлением, в размере 1,7 млн рублей.

Салехард, Елена Васильева

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