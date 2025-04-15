Подросток в время ссоры пытался зарезать знакомого

На Ямале подросток во врем ссоры пытался зарезать знакомого.

По данным следствия, в ночь с 28 марта на 29 марта 2025 года в селе Антипаюта несовершеннолетний нанес оппоненту ножом 5 резаных ранений в лобную область, правую голень и грудь, а также множественные удары ногами и руками по голове и телу, причинив тяжкие телесные повреждения.

Однако довести свой преступный умысел до конца подросток не смог, так как в конфликт вмешались третьи лица и потерпевшему своевременно оказали медицинскую помощь.

Несовершеннолетний был задержан, в отношении него избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

Тазовский, Елена Васильева

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