Пациент больницы в Лабытнанги получит миллион за плохое лечение

Пациент больницы в Лабытнанги получит миллион за плохое лечение.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в Лабытнангском городском суде рассмотрен иск прокурора о взыскании компенсации морального вреда в пользу гражданина в связи с некачественным оказанием медицинской помощи ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница».

По решению суда в пользу истца взыскана компенсация морального вреда в размере 200 тысяч рублей и расходы на приобретение медикаментов.

Прокурор и истец с указанным постановлением суда не согласились, в апелляционных представлении и жалобе просили размер компенсации морального вреда увеличить.

Судом автономного округа решение Лабытнангского городского суда изменено, сумма компенсации морального вреда увеличена до 1 млн рублей.

Лабытнанги, Елена Васильева

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