Подросток, забивший пьяную мать до смерти, получил 3 года колонии

На Ямале подростка отправят в колонию после того, как он до смерти забил мать.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 27 ноября 2024 года в Надыме между несовершеннолетним и его матерью, злоупотреблявшей спиртными напитками, возник конфликт. В ходе ссоры подросток нанес женщине не менее 4 ударов ногами в живот. Потерпевшей причинена тупая травма живота, которая квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Смерть 46-летней женщины наступила на следующий день от полученных повреждений.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Кроме того, суд изменил категорию совершенного несовершеннолетним преступеления с категории особо тяжкого на категорию тяжкого.

Надым, Елена Васильева

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