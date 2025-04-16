В Ноябрьске проверяют обстоятельства падения девочки-подростка из окна

В Ноябрьске правоохранительные органы проверяют обстоятельства падения девочки из окна.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, по предварительным данным, 14 апреля 2025 года в вечернее время 13-летняя девочка выпала из окна 4-ого этажа многоквартирного дома и приземлилась на навес подъезда. Девочке была оказана медицинская помощь, оснований для госпитализации не было.

На месте происшествия работали следователи СКР и следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ноябрьск, Елена Васильева

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