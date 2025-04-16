На Урале и в Сибири установилась аномально холодная погода – температура на 7-11 градусов ниже климатической нормы. Особенно сильные морозы ожидаются в Ямало-Ненецком автономном округе, Алтае и Хакасии. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, на севере Урала, в Ямало-Ненецком автономном округе 17-19 апреля температура будет на 7 градусов ниже нормы – минус 16 ночью и минус 5 градусов по Цельсию днем.
Холодный фронт охватил северные и южные регионы Сибири. В Омской, Новосибирской и Томской областях 18-19 апреля ночью прогнозируется –5…–10°C. В республиках Алтай, Тыва и Хакасия температура упадет еще сильнее – до –15°C.
В Иркутской области в пасхальные дни (19-20 апреля) столбики термометров опустятся до –8…–12°C. Такие морозы создают риски для энергосистем и сельского хозяйства.
Гидрометцентр предупреждает, что аномалия продлится до конца недели.
Салехард, Елена Васильева
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