На Ямале запретили курить на остановках

На Ямале депутаты заксобрания внесли изменения в региональное антитабачное законодательство. Нововведения запрещают курение табака, использование вейпов и кальянов на остановках общественного транспорта и в радиусе 15 метров от них.

Полномочия по контролю передаются органам местного самоуправления.

Штрафы за нарушение составят от 500 до 1500 рублей.

Табачный дым и аэрозоли от вейпов накапливаются в закрытых остановочных павильонах с недостаточной вентиляцией, превращая их в зоны повышенного риска, отметили в пресс-службе Заксо.

Салехард, Елена Васильева

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