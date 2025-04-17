У жителя Лабытнанги за долги забрали пятикомнатную квартиру

У жителя Лабытнанги за коммунальные долги забрали и продали пятикомнатную квартиру. Как сообщает пресс-центр АО «ЕРИЦ ЯНАО», процесс взыскания был сложный и продолжительный, так как долгое время судебные приставы не могли найти ответчика. Мужчина скрывался, а у судебных исполнителей не хватало возможностей для масштабных поисков.

Квартиру площадью в 100 квадратных метров ямальчанин получил в наследство и сразу же ее сдал. В наследуемой квартире он вносил платежи только за свет, чтобы коммунальщики не отключили электроэнергию.

Постепенно сумма долга достигла 1,5 млн рублей. В отношении ямальца было вынесено 19 судебных приказов. На помощь приставам пришли сотрудники ЕРИЦ ЯНАО и помогли найти должника. После продажи квартиры все долги и пени были погашены.

Лабытнанги, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube