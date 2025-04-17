В Тарко-Сале строят современную школу с зонами для ковркинга и отдыха

Служба Государственного строительного надзора Ямала провела проверку хода строительства новой школы в Южном микрорайоне города. Площадь четырехэтажного здания составляет более 13 тысяч квадратных метров.

В новой школе уже возведен монолитный железобетонный каркас и стены. Подрядчик приступил к монтажу инженерных сетей, установке перегородок, а также утеплению полов первого этажа. В ближайшее время начнутся работы по теплоизоляции фасада,

«Инспекторы проверили качество крепления перегородок к несущим конструкциям. Все работы выполняются в соответствии с проектной документацией», – отметил начальник третьего территориального управления службы Государственного строительного надзора ЯНАО Николай Ляхов.

Новая школа станет многофункциональным образовательным центром с продуманной инфраструктурой. На первом этаже разместится главное фойе с зонами для коворкинга и отдыха, а также вестибюль, актовый зал с амфитеатром и столовая. Здесь же расположатся кабинеты для занятий начальной школы.

Учебные пространства основной школы предусмотрены на втором и третьем этажах. Здесь обустроят специализированные кабинеты для занятий информатикой и иностранными языками, а также библиотечно-информационный центр с лекторием, медиатекой и комфортным читальным залом. Кроме того, для юных таркосалинцев создадут современную видеостудию, где можно будет записывать образовательные курсы и развивать медианавыки.

В школе будет два спортивных зала: игровой со скалодромом и гимнастический. На пришкольной территории оборудуют футбольное поле, беговые дорожки, площадки для баскетбола, волейбола и воркаута, а также уличные тренажеры. Для отдыха создадут «зеленые» зоны с посадками деревьев и кустарников. Кроме того, будет организована парковка с кратковременной стоянкой.

Инфраструктура школы адаптирована для маломобильных граждан – предусмотрены пандусы, специальные парковочные места, организована комфортная безбарьерная среда.

Рядом со школой возводится детский сад на 240 мест. Новые образовательные организации создадут комфортные условия для семей с детьми нового жилого комплекса. Микрорайон Южный строился для расселения жителей аварийного жилья – шесть пятиэтажных домов рассчитаны на 876 квартир.

В регионе по инициативе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова реализуется программа частичной компенсации стоимости за аренду жилья для востребованных специалистов, трудоустроившихся в новые учреждения социальной сферы. Педагогам, у которых нет жилья в районе трудоустройства, и специалистам из других регионов возвращается 25 тысяч рублей в месяц. Мерой поддержки с 2023 года уже воспользовались 44 педагога из школ «Перспектива» и «Арктический лицей» Нового Уренгоя.

Создать на Ямале лучшую территорию детства – один из приоритетов работы губернатора региона Дмитрия Артюхова. С 2018 года в округе построено 29 детских садов и 16 школ, еще девять школ открылись после реновации. Реализуется поручение главы региона по строительству 25 новых школ. В прошлом году завершено строительство образовательного учреждения в Тарко-Сале и реконструкция школы в Харпе, отметили в пресс-службе окружной администрации.

Тарко-Сале, Елена Васильева

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