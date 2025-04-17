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Четверг, 17 апреля 2025, 11:44 мск

Новости Ямал

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Ямальцу дали год условно за нелегальное ружье

Житель Нового Уренгоя порлучил год условного срока за нелегальное ружье.

Как сообщает прокуратура РФ по ЯНАО, в феврале 2021 года мужчина приобрел у неустановленного лица незарегистрированное охотничье ручье с патронами, которые впоследствии хранил по месту жительства. В феврале 2024 г. при попытке сбыть незаконно хранящееся огнестрельное оружие, оперативными сотрудниками полиции преступная деятельность пресечена.

Подсудимый вину в совершении преступлений признал в полном объеме.

Суд с учетом позиции гособвинителя назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 1 год (условно).

Новый Уренгой, Елена Васильева

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