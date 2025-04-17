Ямальцу дали год условно за нелегальное ружье

Житель Нового Уренгоя порлучил год условного срока за нелегальное ружье.

Как сообщает прокуратура РФ по ЯНАО, в феврале 2021 года мужчина приобрел у неустановленного лица незарегистрированное охотничье ручье с патронами, которые впоследствии хранил по месту жительства. В феврале 2024 г. при попытке сбыть незаконно хранящееся огнестрельное оружие, оперативными сотрудниками полиции преступная деятельность пресечена.

Подсудимый вину в совершении преступлений признал в полном объеме.

Суд с учетом позиции гособвинителя назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 1 год (условно).

Новый Уренгой, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube