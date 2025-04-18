Прокуратура помогла ямальчанке добиться назначения досрочной пенсии

Надымская городская прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении ее прав.
Установлено, что в октябре 2024 года региональным Отделением фонда пенсионного и социального страхования России женщине отказано в назначении досрочной страховой пенсии по старости по причине рождения детей на территории иностранного государства.
Городской прокуратурой направлен иск в суд о возложении обязанности назначить пенсию досрочно, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе окружной прокуратуры.
Надым, Елена Васильева
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