Прокуратура помогла ямальчанке добиться назначения досрочной пенсии

Надымская городская прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении ее прав.

Установлено, что в октябре 2024 года региональным Отделением фонда пенсионного и социального страхования России женщине отказано в назначении досрочной страховой пенсии по старости по причине рождения детей на территории иностранного государства.

Городской прокуратурой направлен иск в суд о возложении обязанности назначить пенсию досрочно, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе окружной прокуратуры.

Надым, Елена Васильева

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