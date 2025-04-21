Ледоход на Оби этой весной начнется к середине мая

В 2025 году ледоход на оби в ЯНАо ачнется примерно тогда же, что и в прошлом году. Об этом сообщил руководитель Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Артем Кошкин в пресс-центре «Север-Пресса».

«Обь в районе Мужей вскроется 13 мая, в районе Салехарда и Аксарки – 24 мая. Уровень воды будет чуть выше среднемноголетних значений. В районе Салехарда – 540-570 см при среднем показателе 551 см», – рассказал Артем Кошкин.

По данным на 21 апреля, голова ледохода на Оби находится в деревне Киндал Каргасокского района. За сутки он продвинулся на 56 км. Как отмечают специалисты МЧС, до границы ХМАО ледоходу осталось пройти около 418 км.

Салехард, Елена Василева

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