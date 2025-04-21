Старший мастер допустил на промплощадке пожар на 9 млн рублей

На Ямале старший мастер обвиняется в том, что допустил пожар стоимостью 9 млн рублей.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, предварительно установлено, что 2 декабря 2024 года подозреваемый, находясь на охраняемой территории 532 километра линейной части магистрального нефтепровода в Пуровском районе, нарушил правила пожарной безопасности и не обеспечил безопасное производство работ. В результате его преступных действий, произошел пожар, который уничтожил имущество организации на сумму 9 млн. рублей.

По уголовному делу следователями СКР выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Салехард, Елена Василева

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